Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cengiz Bozkurt sahnede sakatlandı: Aşil tendonu koptu

Cengiz Bozkurt sahnede sakatlandı: Aşil tendonu koptu

19.05.2026 23:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cengiz Bozkurt sahnede sakatlandı: Aşil tendonu koptu

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, Don Kişot Müzikali'nin Ankara turnesinde aşil tendonunun kopması sonucu sakatlandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Don Kişot müzikali kadrosunda yer alan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, sahnede sakatlandı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ankara turnemiz sırasında sahnede, birinci perdenin sonuna doğru maalesef aşil tendonum koptu. İstanbul’a döner dönmez ameliyat oldum, gayet iyiyim. Hem geçmiş olsun mesajlarına hem de bu durumu büyük anlayışla karşılayan muhteşem Ankara seyircisine çok teşekkür ederim…"

İlgili Konular: #sakatlık #Don Kişot #Cengiz Bozkurt