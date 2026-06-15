Cengiz Holding’in Cennet Koyu’ndaki doğa katliamı sürerken hak arayan 10 emekçi atıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Gölköy Mahallesi’nde Cennet Koyu ile Hattat Koyu arasındaki Gökburun’da yapımına başlandığı günden beri tepkilerin odağında olan Cengiz İnşaat projesinde çalışan DİSK Dev Yapı İş Sendikası üyesi yaklaşık 10 işçi, haklarını alamadıkları için eylem yapması nedeniyle işten çıkarıldı.

İnşaatta aralarında yabancı uyruklu işçilerin de bulunduğu yüzlerce işçi çalışırken bir taşeron firmada çalışan DİSK Dev Yapı İş Sendikası üyesi bazı işçiler, haklarını alamadıklarını ve işten çıkarıldıklarını ifade etti. Kendilerine lojmanı terk etmeleri yönünde tebligat yapıldığını da dile getiren işçiler, dün sabah saatlerinde jandarma ve özel güvenlik eşliğinde şantiyeden tahliye edildikleri öğrenildi.

‘CEHENNEME ÇEVİRDİ’

Açıklama yapan DİSK Dev Yapı İş Sendikası, “Cennet Koyu’nu cehenneme çeviren Cengiz Holding işçilerin hakkını vermeden şantiyeden kovuyor. Cengiz Holding tarafından yapılan Bvlgari Hotels & Resorts projesinde yüklenici Ahen Maden Sanayi AŞ taşeronu Proda Mühendislik firmasında çalışırken işten çıkarılan üyelerimizin eksik kalan ücretleri ödenmeden şantiyeden jandarma zoruyla çıkarılmak isteniyor. Tüm haklarımız alana kadar direneceğiz” ifadelerini kullandı.

Sendikanın Muğla il Temsilcisi Güney Şirin de “Cennet Koyu Cengiz Holding şantiyesinde içme suyu talebinde bulunduğu için hakları ödenmeden işten atılan işçilere, geçen cuma ödemeleri yapılacağı sözü verilmişti. Verilmemiş ve an itibarıyla jandarma zoruyla şantiyeden çıkarılmak isteniyor. Sayısız Afrika kökenli işçiyi ‘köle’ olarak çalıştıran şirket hakkını arayan, örgütlü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tahammül bile edemiyor” dedi.

‘İTHAL İŞÇİ’ İDDİASI

Bu olaylar yaşanırken önceki gün kent merkezindeki bir banka şubesinin önünde uzun göçmen işçi kuyrukları oluşmuş, işçilerin Cengiz Holding’in Cennet Koyu’ndaki projesinde çalışacak Sri Lankalı işçiler oldukları ileri sürülmüştü. Bu işçilerin maaş hesaplarını açtırmak için sırada oldukları iddia edilmişti. Cengiz Holding’in daha önce de Kastamonu-İnebolu yolundaki tünel ve yol yapım çalışmalarında çalıştırmak üzere Sri Lanka’dan yabancı uyruklu işçi getirdiği ortaya çıkmıştı.