Cengiz’in siyanürlü altın madeni projesi, İDK toplantısının ardından durdurulmuştu: Kopyala-yapıştır ÇED

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketlerinden Eti Bakır’ın Eskişehir’de kurmak istediği siyanürlü altın madeninde ısrarı sürüyor. Şirketin Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içerisindeki projesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 9 Nisan’da Ankara’da toplandı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve çevre örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda şirketin hazırladığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu eksik bulundu. Komisyon kararıyla birlikte ÇED süreci durdurularak firmaya eksiklerin giderilmesi için iade edildi.

Toplantının üzerinden iki ay geçtikten sonra bakanlık, projeye ilişkin yeni İDK tarihi verdi. Buna göre şirketin doğa felaketine yol açacağı belirtilen projesi için 4 Temmuz yeni karar günü olarak belirlendi. Komisyonun şirkete iade ettiği ve şirketin tekrardan hazırladığı iki ÇED raporunda ise sadece 76 sayfalık fark var. Ocak 2025’te hazırlanan rapor 3 bin 214 sayfalıkken Mayıs 2025 raporu da 3 bin 290 sayfa. Ancak yeni ÇED raporunda da büyük değişiklikler yapılmadı.

Yeni raporda Cengiz’in sadece Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü gibi birçok bakanlığa bağlı müdürlüklerden aldığı görüşlere yer verildi. Ekişehir’de büyük bir alana etki edecek projede Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli müdürlüklerinin görüşüne yer verilmedi. Belediyenin sadece İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı görüşü raporda yer aldı. Başkanlık görüşünde de “Bahse konu alanın Metropolitan Planlama Alt Bölgesi içerisinde kalan kısmı, 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanına ve orman alanına isabet etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

PROJEDE NE VAR?

Eti Bakır’ın bu projesiyle birlikte belirlenen 509 hektarlık alanın 361.71 hektarında fiziki çalışmalar yapılacak. Bu alan da 509 futbol sahasına denk geliyor. Bölgeye 112 hektarlık yığın liçi alanı da kurulacak. Madenden çıkarılan cevher burada siyanürle birlikte yıkandıktan sonra solüsyon havuzuna sevk edilecek. Şirket bu projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcayacağını da belirtti. Ayrıca, ÇED alanı içerisinde de 105 bin 914 ağaç bulunuyor. Ancak şirket alanda sadece 57 bin 534 ağaç kesileceğini aktardı. Kesilecek bu ağaçların ise Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik Orman İşletme tarafından değerlendirilecek.