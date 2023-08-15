Cengiz İnşaat'ın metro şantiyesinde zam isyanı: İşçiler iş bıraktı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 20:13

Güncelleme: 15.08.2023 - 20:13

İstanbul Küçükçekmece’de Cengiz-Kolin-Kalyon ortaklığında yapımı devam eden Halkalı Havalimanı Metro şantiyesinde çalışan, aralarında üyelerimizin de yer aldığı işçiler düşük zamlara karşı bugün eyleme geçti.

Farklı birimlerde çalışan işçiler, yüzde 34 bile olmayan mevcut zamma karşı birliğini sağladı. İşçiler tüm ücretlere yüzde 75 oranında zam yapılması konusunda kendi aralarında mutabık kaldıklarını açıkladı.

İşçiler, şantiyenin proje müdürüyle görüşme yaptı. Proje müdürü işçilere “Biz size zaten asgari ücretten fazla para verdik, istediğiniz oranı vermemiz mümkün değil” dedi. İşçiler istedikleri oranı vermedikleri takdirde iş bırakma hakkını kullanacaklarını söylediklerinde ise proje müdürü “Siz bizi tehdit mi ediyorsunuz? Ne yaparsanız yapın, biz bu maaşı size vermeyiz” yanıtını verdi.

Sürekli artan enflasyon oranlarında inşaat işçisine yüzde 34 zammı kabul et demek açlığı, yoksulluğu kabul et demektir. Cengiz-Kolin-Kalyon patronları duysun ki Halkalı Havalimanı Metro işçileri sefalet dayatmasını asla kabul etmeyecek. Sendikamız İnşaat-Sen, zam hakkı gasp edilen işçilerin yanındadır. Şantiyede çalışan tüm işçiler haklarını kazanana dek mücadeleyi yükselteceğiz.

'BİR PERSONEL DAHİ İŞTEN ÇIKARILIRSA...'

İşçilerin kaleme aldığı açıklama şu şekilde:

“Biz HYH Metro İnş. Adi Ortaklığı çalışanları olarak maaş artış oranının adil olmadığı ve insanca yaşamaya yetecek miktarda olmadığı kanaatindeyiz.

Talebimiz bu artış oranının tüm birimler ve ayrım yapılmaksızın tüm çalışanlar için yüzde 75 olmasıdır. Tüm birimler olarak bu talepte ortaklaşılmıştır.

Ayrıca bilinmelidir ki talebimiz gerçekleşinceye kadar ve bu hak talebi süresince bir personelin dahi işten çıkarılması durumunda haklı iş bırakma eylemimiz devam edecektir.”