KESK'ten 'zam' protestosu: Emeğimiz çalınmasın artık yeter!

KESK İstanbul Şubeler Platformu, peş peşe gelen zamları protesto etti. Mecidiyeköy'de Cevahir AVM önünde toplanan sendika üyeleri, "Emeğimiz çalınmasın artık yeter!" diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:05
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Şubeler Platformu, Şişli Mecidiyeköy'deki Cevahir AVM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Peş peşe gelen zamları protesto eden sendika üyeleri, "Hem iktidarı hem yandaş konfederasyonları uyarıyoruz. Emegimiz çalınmasın artık yeter" pankartı açtı.

KESK Yürütme Kurulu üyesi Gönül Kural, "Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, kamu hizmetleri nitelikli ve ücretsiz olarak sağlanmalı" dedi.

Kural, "Her gün yeni zamlarla uyanıyoruz. Bugün açıklanan 'Dünyada kiraları artan iller sıralamasında' ilk üçte yer aldık" ifadelerini kullandı.


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