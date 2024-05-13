Cengiz vazgeçmiyor: Cennet Koyu’ndaki kapasite artışına onay çıktı

AKP iktidarının gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz İnşaat, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu’nda yapımına başladığı otelin kapasite artışına da onay aldı.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:56
Cengiz vazgeçmiyor: Cennet Koyu’ndaki kapasite artışına onay çıktı
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İktidara yakınlığıyla bilinen ve kamu ihalelerinde adını sıkça duyuran Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Holding’e bağlı Cengiz İnşaat, Bodrum’daki ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan’ ilan edilen Cennet Koyu’nda yapmak istediği otel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini Ekim 2022’de başlattı. 

RUHSAT İPTAL EDİLDİ

Yaşam savunucuları ve yurttaşların tüm itirazlarına karşın projeye Aralık 2022’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Bunun ardından Bodrum Belediyesi, Cengiz’e verilen ruhsatın iptal edildiğini açıkladı. Ancak, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum Belediyesi’nin ruhsatı iptal etmesini mahkemeye taşıdı. Muğla İdare Mahkemesi ise ruhsat iptaline yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararın ardından alanda geçici inşaat kampı kuran şirket, turizm sezonu nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

ARTIŞ İSTEDİ

Sezonun bitmesinin ardından alanda çalışmaya tekrar başlayan şirkete, yaşam savunucuları karşı çıktı. Yapılan tüm mücadele çağrılarına karşın şirket, halihazırda korunması gereken alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlanmışken şirket kapasite artışı talep etti. Yeni Proje Tanıtım Dosyası’na (PTD) göre 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle beraber alanda inşa edilecek birim sayısı 186’ya çıkarıldı. Bu artışla birlikte 440 kişinin konaklayacağı turistik tesisin 556 kişilik kapasiteye çıkarılması istendi.

ONAY GELDİ 

Muğla Valiliği, Cengiz’in kıyım projesine onay verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir” denildi.


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