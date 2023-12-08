Cengiz Holding turizm sezonunun bitmesiyle ‘Cennet Koyu’nda çalışmalara tekrar başladı: Cennet betona gömülüyor

Yayınlanma: 08.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2023 - 04:00

Cumhuriyet için bölgeye giderek fotoğraf çeken Demir, bölgede kıyım yaşandığını ifade ederek “Burası hem doğal hem de arkeolojik sit alanı. Cennet Koyu cehenneme dönmek üzere. Hafriyatı bile ‘Gölkoy Sulak Alanı’ içerisinde kalan bölgeye döküyorlar. Doğal ve arkeolojik sit alanı içerisinde ve hemen aşağısında da sebzecilik yapılan, dokunulmaması gereken bölgede tahribat başladı” dedi.

Muhalefetin “5’li çete” olarak adlandırdığı şirketler arasında yer alan Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Cennet Koyu’ndaki otel projesi Ekim 2022’de başlamıştı. Yurttaşların ve yaşam savunucularının tüm itirazlarına karşın Aralık 2022’de projeye “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verilmişti. Bodrum Belediyesi ise şirkete verilen ruhsatı iptal etmişti. Ancak 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat konuyu yargıya taşımıştı. Muğla İdare Mahkemesi, ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kararın ardından alanda 101 apart oda ve 83 suit oda olmak üzere toplam 184 odalık projeye başlamak için geçici inşaat kampı kurulmuştu.

658 MİLYONLUK PROJE

Ancak turizm sezonu nedeniyle çalışamalara ara verilmişti. Sezonun bitmesi beklenirken Cengiz İnşaat bu kez de proje için büyüme kararı vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirket, 658 milyon 436 bin TL değer biçilen projeyle alanda inşa edilecek birim sayısının 186’ya çıkarılması için izin istemişti.