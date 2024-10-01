Cennet koyda 49 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından koyda yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi Cennet Koyu’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile müştereken kara üzerinde bulunan 49 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal olay
- 'Çarşaflı, sakallı, cübbeli diyerek...'
- Tek bir lokması bile karaciğer kanseri yapabiliyor
- AKP'li vekil istifa etti
- Akbank'tan 'veri sızıntısı' iddiasına açıklama
- AKP'li eski Bakan'dan çok konuşulacak 'Gezi' itirafı!
- 'Palmiye ağacı bu kente ihanettir'
- Oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış!
- AKP'li Ensarioğlu'ndan ‘b.kunu çıkardılar’ çıkışı!
- Düşük derecede açık bırakmak maliyeti azaltır mı?