Cennet koyda sabotaj şüphesi

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

İzmir’in Urla ilçesi Demircili Koyu’nda başlayan yangının sahil kesimindeki bölümü kül etmesi “rant” ve “sabotaj” tartışmalarını gündeme getirdi. 15 hektarlık alanın zarar görmesinin ardından yapılan incelemede mangal yapan iki kişi gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.

Denize sıfır olan koyda çıkan yangının sabotaj ihtimalini de değerlendiren savcılık jandarmaya soruşturma talimatı verdi.

Sosyal medyada ise “Bu yangın rant işi. Tam otellik koy” yorumları yapıldı.