Cennet koyda sabotaj şüphesi
Urla’da Demircili Koyu’nda meydana gelen orman yangının ardından “sabotaj” tartışmaları gündeme geldi. Savcılık jandarmaya soruşturma talimatı verdi.
İzmir’in Urla ilçesi Demircili Koyu’nda başlayan yangının sahil kesimindeki bölümü kül etmesi “rant” ve “sabotaj” tartışmalarını gündeme getirdi. 15 hektarlık alanın zarar görmesinin ardından yapılan incelemede mangal yapan iki kişi gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.
Denize sıfır olan koyda çıkan yangının sabotaj ihtimalini de değerlendiren savcılık jandarmaya soruşturma talimatı verdi.
Sosyal medyada ise “Bu yangın rant işi. Tam otellik koy” yorumları yapıldı.
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