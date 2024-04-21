CEO'dan, küflenmiş çikolatayı paylaşan tüketiciye 'tehdit'li yanıt: Tepkiler sonrası paylaşımı sildi

Linkedin hesabından aldığı çikolatayı paylaşan bir tüketici, ürünü satan firmanın CEO'su tarafından hedef alındı. Söz konusu çikolata markasının CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, “Karşında biz ve dev MİGROS var” dediği tüketiciyi avukatlarıyla tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:12
CEO'dan, küflenmiş çikolatayı paylaşan tüketiciye 'tehdit'li yanıt: Tepkiler sonrası paylaşımı sildi
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Sosyal medya ağı Linkedin’de bir kullanıcı, ünlü bir üreticiden aldığı çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, “Küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. Üstelik son tüketim tarihine daha var. Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir sorun var” diye yazdı.

Bu paylaşımına söz konusu çikolata markasının yönetim kurulu başkanı olan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi. Tunaoğlu’nun yanıtı ise tepki çekti. 

TÜKETİCİYİ TEHDİT ETTİ

Tunaoğlu, tüketiciyi sert ifadelerle hedef alırken avukatlarıyla da tehdit etti.

Tüketiciye, “Karşında biz ve dev MİGROS var” diyen Tunaoğlu, şunları yazdı:

“Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka Karalama, Marka değeri düşürme vs' den neler isteyeceğinden herkes habersiz. Ayrıca! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasındaki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim.”

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Bu mesaja sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. 

Tunaoğlu, Instagram hesabından paylaştığı mesajda ise ‘diğer CEO’lara benzemediğini’ iddia etti.

Tunaoğlu öte yandan tepkilere ilişkin şu açıklamaları yaptı:


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