Cep telefonu bulunmuştu... Kayıp genci arama çalışmaları sürüyor

Yayınlanma: 27.12.2024 - 11:42

Güncelleme: 27.12.2024 - 11:42

Niğde'nin Çiftlik ilçesi Azatlı beldesinde kaybolan Osman Şükrü Dinçsoy'dan haber alınamıyor. Dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada Dinçsoy'un motosikleti ve cep telefonunu Azatlı Baraj Gölü yakınında buldu.

Gencin göle girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü ancak bir sonuca ulaşılamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Ailesi, göl çevresinde büyük bir üzüntü içinde bekleyişini sürdürüyor.

Niğde Valisi Cahit Çelik de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ekipler, hem gölde hem de çevrede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Durumla ilgili gelişmelerin takip edildiği belirtildi.