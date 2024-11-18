Cep telefonu kılıfından uyuşturucu çıktı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:07

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:07

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesinde yapılan çalışmalarda, 11 suç kaydı bulunan B.B. (28) isimli şahsın yapılan üst aramasında, şahsın telefon kılıfının arka kısmında 0,16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.