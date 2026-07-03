İktidar partisiyle "arka kapı" diplomasisini sürdüren DEM Parti, çerçeve yasa konusunda AKP'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı heyeti aracılığıyla ilettiği 7-8 maddelik öneri metnini dikkate alması gerektiğini savunuyor. Peki, Çerçeve yasa nedir? Çerçeve yasa ne anlama geliyor?

ÇERÇEVE YASA NEDİR?

Çerçeve yasa, detaylı ve teknik kuralları belirlemek yerine, bir konunun sadece genel ilkelerini, amaçlarını ve ana hatlarını çizen yasalardır. Ayrıntıların nasıl doldurulacağı, genellikle ilgili kurumlara veya ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tüzük vb.) bırakılır.