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'Çerçeve'yi taşıran sözler... AKP'li Şamil Tayyar, DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nı şikâyet etti!

'Çerçeve'yi taşıran sözler... AKP'li Şamil Tayyar, DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nı şikâyet etti!

26.08.2026 15:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Çerçeve'yi taşıran sözler... AKP'li Şamil Tayyar, DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nı şikâyet etti!

AKP'li Şamil Tayyar, PKK'lı teröristler için yapılan taziye programında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı şikâyet etti. Tayyar, Hatimoğulları'na yönelik "Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor. Tülay Hatimoğulları’na bakın" ifadelerini kullandı.
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Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, PKK'lı teröristler için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan taziye programında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı şikâyet etti.

"'DÖRT PARÇA KÜRDİSTAN COĞRAFYASI' DİYEREK..."

Hatimoğulları'nın yaptığı konuşmayı paylaşan ve ifadelerine tepki gösteren Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor. Tülay Hatimoğulları’na bakın.

Farklı illerde terör örgütü mensupları için “şehit” törenleri düzenleyip “bölücü” mesajlara devam ediyorlar.

“Dört parça Kürdistan coğrafyası” diyerek hem Türkiye hem bölge ülkeleri için “ayrıştırıcı dil” kullanmaya devam ediyorlar.

Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar."

İlgili Konular: #AKP #şamil tayyar #Tülay Hatimoğulları #Dem Parti

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