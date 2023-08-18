Çerçioğlu: Arazilerimi Aydın Belediyesine bağışladım

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:02

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:02

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Efeler İlçe Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın iddialarına yanıt veren Çerçioğlu, “Çıktı Mustafa Savaş dedi ki, ‘Şehir Hastanesi’nin yolunu Özlem Çerçioğlu yapmıyor.’ Zaten birinci görev benim değil ki merkezi hükümet sizin. Yaparız, neden yapmayalım. Bakanlık bize yazı yazdı. Tamam, yapalım dedik. Ne yaptık, önce o dönemin valisini aradım ve ‘Sayın Valim bakanlıktan bir yazı geldi, yol haritamız nasıl olmalı’ dedim. Sayın Vali, tüm Aydın’daki ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı bir toplantı yaptı. Toplantının sonucunda o yolun nereden nasıl geçeceğini, o toplantıda karar verildi. Yani Aydın Büyükşehir Belediyesi, tek başına karar vermedi. Özellikle Çevre İl Müdürlüğü’nün bürokratları, planlamacılarıyla beraber karar verildi. Biz de meclisten geçirdik, Çevre Bakanlığı’na gönderdik. Çevre Bakanlığı, Valilikte yapılan toplantıyı onayladı. Daha sonra tekrar Aydın’a geldi. Aydın’da tarım ilçe onayladı, tarım ilçeden bakanlığa gitti, bakanlık yarısını onayladı, yarısını onaylamadı. Dop kesintisi var arkadaşlar” diye konuştu.

“BİZİM ARSA KAPATACAĞIMIZI MI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?”

“Eğer siz orada imara açılıyor, vatandaşların arazisinin belli bir miktarını kamulaştırabilirsiniz, onun üzerine kamulaştırma yapacaksanız, bu mahkemeden geri döner.” diyen Başkan Çerçioğlu, konuşmasına şöyle devam etti: “Onun için yönetmeliğe, kanuna uymak zorundasınız. Biz büyükşehir belediyesi olarak yönetmeliğe, kanuna uyduk. Sonra beyefendi, sen vekil olmuşsun, bi bak, insanlara iftira atmak bu kadar kolay olmamalı. Milletin ailesi var, çoluğu var, çocuğu var. Hele bu bir vekil ise daha dikkatli olmalı. Yol geçeceği güzergahta ‘Özlem Çerçioğlu’nun arazisi var’ dedi. ‘Vallaha, billaha yok’ dedim. Yok kardeşim, hatta yedi göbeğime bakabilirsiniz, yedi sülalemize bakın yok. Sen ne zannediyorsun ya. Bizim arsa kapatacağımızı mı düşünüyorsunuz? Biz öyle insanlar değiliz. İnsan, kendisi gibi bilirmiş karşısındakini öyle derler ya. Biz tenezzül etmeyiz öyle şeylere. Sonra bunlar bakmışlar, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili’nin böyle bir ilişiği olmamış. İşte ben onu öyle söylememiştim de, onun işte alt tarafında var. Evet, doğru, sen hastane yapmadan önce 15 yıl önce benim aileme ait yeşil alan, araziler var. Doğru söylüyor ama yeşil alan. Onun da 30 dönümünü biz 10 yıl önce Aydın Belediyesi’ne bağışladık. Bunun, bundan da haberi yok. Bilaücret. Işıklı Doğal Yaşam Parkı’nı yapacağız. Kamulaştırma işlemleri başladı, benim aileme ait araziler çıkınca belediye başkanı olarak yakışır mı bize. Bilaücret bağışladık. Kamulaştırmaya devam edeceğiz, yine çıkarsa yine bilaücret bağışlarım. Bizler böyle insanlarız, bağışlarız. Çünkü biz bu kentte doğduk, bu kentte büyüyoruz, Allah nasip ederse de bu kentte gömüleceğiz. Senin gibi turist gibi gelip gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BİZ ONLAR GİBİ PUSU KURMAYIZ”

Çerçioğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Siyasi rakibinize iki kere yenilince başlıyorsunuz iftira atmaya. Hiç yakışmıyor. Mert olmak lazım. Çalış senin de olur. Böyle iftira atacağına gel Aydın’a hizmet edin. Taş üzerine taş koyun Aydın’a. Aydın’ın birçok eksiği var. Hani havaalanı yapıyordunuz siz ne oldu? Her seçimde söylüyordunuz. Biz onlar gibi masa başında oturup pusu da kurmayız. Bize yakışmaz.”