Çerçioğlu: Aydın’a 2.5 milyar lirayı aşan yatırım yaptık

24 Haziran 2022 Cuma, 05:48

Toplam 100 milyon liralık bedelle kamulaştırılan Aydın Tekstil Park için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açıldı.

100 bin metrekaresinin açılışını yaptıkları Aydın Tekstil Park içerisinde birçok alanın bulunduğunu ifade eden Çerçioğlu, “Çocuklar için oyun alanları, gençlerimiz için spor alanları, yürüyüş yolları, sanat galerisi, kreş ve birçok sosyal donatı alanları oluşturduk. Birlikte karar verdik ve birlikte yaptık. Bugünde 100 bin metrekaresini sizlerin hizmetine sunacağız. Bu alan yeniden Aydın halkına kazandırmanın gururunu ve onuru yaşıyoruz. Bugün ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik park ve kütüphanenin yanında 36 tesisin de açılış ve temel atma törenini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımların rakamını açıklayan Başkan Çerçioğlu, “Aydın’a 2.5 milyarı aşan yatırım yaptık. Bir bu kadar da yatırım yapacağız. Önümüzdeki dönemde de daha büyük işler yapmaya, halkın emanetine sahip çıkmaya tekrar tekrar söz veriyorum. Fakir, fukaranın, yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizim en büyük önceliğimiz sosyal belediyecilik. Bu hizmeti yaparken adil ve eşit davrandık ve hiç kimseyi ötekileştirmedik. Özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarımız en üst noktada. Üç otizm merkezi açtık, Nazilli ve Kuşadası’nda da otizm merkezlerimiz yakında hizmete girecek” ifadelerini kullandı. Başkan Çerçioğlu konuşmasının sonunda Aydın’ın bir tarım kenti olduğunu ve ekonomisinin yüzde 50’sinin tarıma dayalı olduğunu kaydederek çiftçinin de yanında olduklarını ve her konuda desteklediklerini söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise açılışını yaptığı Tekstil Park alanına daha önceden de gelip gezdiğini belirterek, “Özlem Çerçioğlu ‘Burası beton yığını mı olmalı, yoksa yeşil alan mı olmalı?’ diye sizlere sordu. Bir kentin ağaçlara, kuşlara, o ağaçların altında oynayan çocuklara ve oturan yaşlılara ihtiyacı var. Aydın’da CHP’li bir belediyenin ne yaptığını en iyi Aydınlılar biliyor. Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ‘Sizin paralarınız ile burayı aldık, burası Aydınlıların’ dedi. Türkiye’nin de böyle yönetilmesini istiyorsanız, en verimli alanlarının beton yığınlarına dönüşmesini istemiyorsanız bize katılacaksınız. Bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur, yolumuz kadın erkek eşitliğini savunanların yoludur, bizim yolumuz hukuk ve adalet yoludur” diye konuştu.