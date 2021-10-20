Çerçioğlu: Aydın’da hiçbir çocuk yatağa aç girmez

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:03

Çine’de düzenlenen Muhtarlar Günü etkinliğine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kapıkıran, Çineli muhtarlar ve azaları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çine’ye yaptığı yatırımları bir sunumla muhtarlara anlatan Başkan Çerçioğlu, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 140 milyon TL yatırım yaptığını belirtti. Çerçioğlu, Çine’de yer alan Halk Ege Et fabrikasına bu güne kadar 11 milyon 750 bin liralık yatırım yapıldığını ve kapasite artışı için yeni bir yatırım daha yapılacağını belirterek,“İkinci bir Halk Ege Et mezbahası kuruyoruz ve bunun için 22 milyon liralık yeni bir yatırım yapacağız. Bu ne demek, istihdam demek” dedi.

“BENİM BAŞKAN OLDUĞUM KENTTE HİÇ KİMSE SOĞUKTAN ÜŞÜMEZ"

Vatandaşların geçim sıkıntısı geçtiğini ve son dönemde sosyal yardıma başvurularını arttığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “Hayat çok zorlaştı, sosyal belediyeciliği en iyi şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum, ihtiyaç sahiplerine sizlerin aracılığı ile ulaşıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde destek oluyoruz. Aydın’da hiçbir çocuk yatağa aç girmez. Benim belediye başkanı olduğum kentte hiç kimse soğuktan üşümez. Hiç kimse karnı aç yatağa girmez.” ifadelerini kullandı.

Çine Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Kapıkıran; muhtarların demokrasinin ve bürokratların köprüsü olduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda mahalle sakinlerinin ihtiyaç,şikayet ve eksiklerini de sunan bir birim olarak çalıştıklarını belirtti.Kapıkıran hizmetlerinden dolayı Çineli tüm muhtarlar adına Büyükşehir’e teşekkür etti.