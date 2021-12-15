Çerçioğlu: Büyükşehir Belediyesi tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır

15 Aralık 2021 Çarşamba, 14:38

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mahsulü tarlada kalma riski ile karşı karşıya olan çiftçilere alım desteğini sürdürüyor. Çiftçilerin emeklerinin toprakta kalmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin alım desteğinde bulunacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, önceki yıllarda farklı ürünlerde yapılan bu desteği marul üreticiliği yapan kadın girişimci Gülcan Altıner ile sürdürdü. Tarlada kalma riski ile karşı karşıya olan ürünleri alan Büyükşehir Belediyesi, ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıttı.

ÇERÇİOĞLU: BUNA BİR ÇÖZÜM BULUN!

Çiftçinin desteklenmesi ve daha fazla üretmeye teşvik edilmesi gerektiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşması için çiftçimizin üretmesi gerekiyor. Ancak girdi maliyetleri artıyor ve alım gücü düşüyor. Hem çiftçi mağdur hem vatandaşlarımız. Buna bir an önce çare olunmalıdır. Biz daima çiftçimizin yanındayız. Aydın Büyükşehir Belediyesi üreticimizin tarlada kalan ürününe her zaman alıcıdır.” şeklinde konuştu.

“TOPUKLU EFEMİZ BİR BAŞKA”

Marul üreticisi Gülcan Altıner, “Daha önceki yıllarda Özlem Hanım'ın portakal ve patates üreticilerinin zorlandığı yerlerde yardımcı olduğunu duymuştum. Eşimle konuştuk, söylesek bize de yardımcı olur mu diye. Sonra Büyükşehir’i aradık, onlarda bir çalışma yaptılar ve tabi ki dediler. Bu mahsulümüz tarlada kalsaydı tamamen zarardaydık. Özlem Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. İlettiğimde geri dönüşün olumlu olacağına inanıyordum. Defalarca çiftçiye yardımcı olduğunu duyduk. Bunları da ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş o ayrı bir güzellik, sayesinde biz de buna vesile olduk. Her zaman halkın yanında çiftçinin yanında olduğunu bilmek gerçekte çok güzel, Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim, Topuklu Efemiz bir başka” dedi.

Çiftçilerin artan maliyetlerden ve plansız üretim sürecinden dolayı mağdur olduklarını ifade eden Gülcan Altıner, “Her aldığımızın maliyet hesabı yapılıyor. Fidandan tutun, gübresi ve ilacına kadar zam geldi, dolar arttı diye üzerine ekleme yapılıyor. Çiftçide ise böyle bir durum söz konusu değil, çiftçinin malında sabit fiyat politikası uygulamıyoruz. 4 liraya satıldığı da oluyor 3 liraya da oluyor biz bunu istemiyoruz, sabit olsun. Bir yatırım yapmam gerekiyor. Bu mahsule güvenerek nasıl yatırım yapabilirim. Önümüzü görerek yapabileceğimiz bir durum söz konusu değil. Planlı dikim olmadığı müddetçe bu sorunla karşı karşıya geleceğiz.

“CESARETİM KIRILIYOR”

Çiftçilerin artık üretim cesaretinin kırılmaya başlandığı ve maliyetlerin 2-3 kat arttığının altını çizen Altıner, “Bu tarlayı 45 bin liraya mal ettim ama maliyet hesaplarımızı yaptık önümüzdeki sezonda başladığımızda 110 bin liraya mal olacak. Gübre, mazot, fidan, ilaç fiyatları çok fazla arttı. Cesaretim kırılıyor, aynı şeyi tekrar yaşarsam ne olacak. Özlem Hanım bugün bu ürünleri benden almasaydı bu alan toprağa gömülecekti. Çünkü vakti geldi bir haftalık ömrü var. Bir hafta içinde toplanmasaydı buranın işi bitiyor. Patlama, sararma ve bozulma oluyor.” dedi.

“ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ”

Artan girdi maliyetlerinden dolayı önlerini göremediklerini ve gelecek dönemde daha az ekim yapacaklarını ifade eden Altıner şunları söyledi; “Bir ay önce 230 lira olan üre gübresi şuan 720 liralarda üç katı artışa geçmiş, maliyet ve girdiler şuan çok yüksek. Fiyatlar yüksek olduğundan dolayı ne kadar dayanılır ve devam edilir… Bizler büyümekteyken küçülmeye gitmeye başladık. Geçen yıl 150-200 dönüm arazi işlerken bu sene planlamalarımızda 60 dönüme kadar düşmüş durumdayız. Çünkü önümüzü göremiyoruz. Şuan üre gübresi 720 liram ama burada sabit mi kalacak, hayır her uyandığımızda fiyat daha da yükseliyor. Bizde neye göre yol alıp, dikim yapabileceğimiz bilemiyoruz.”