Çerçioğlu: Her gün bin kişi sosyal yardım için belediyeye başvuruyor

18 Kasım 2021 Perşembe, 15:39

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çerçioğlu, vatandaşın tenceresinin kaynamadığının altını çizip “Bu süreçte sosyal yardımlara öncelik verdik. Büyükşehir Belediyesi’ne her gün sosyal yardım talebinde bulunmak için en az bin kişi geliyor. Tüpü biten, kömür alamayan, tenceresi kaynamayan, çocuğu aç kalan vatandaşlarımız bize geliyor. Bu da bizim yüreğimizi sızlatıyor. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

"DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Buluşmaya katılan kadınlar da Başkan Çerçioğlu’na seslenip tencerenin kaynamadığını söylerken Başkan Çerçioğlu “Son bir yılda mazota yüzde 50’den fazla, gübreye yüzde 240, hayvan yemine yüzde 100 zam geldi. Artık tarımla, hayvancılıkla uğraşmak çok zor. Bizler çiftçimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZI KÖMÜR ALACAK PARASI YOK"

Çerçioğlu, “Havalar soğumaya başladı. Birçok vatandaşımızın kömür alacak parası yok. Aydın gibi bereketli olmayan topraklarda yaşayan vatandaşlarımız tencereyi nasıl kaynatacak. Sorun burada başlıyor. Fakat umutsuzluğa kapılmamak gerekiyor. Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.