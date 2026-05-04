Çerçioğlu ile birlikte AKP’ye katılmıştı...

Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’den seçilip AKP’ye geçiş yapan belediye başkanları arasındaydı. Sayıştay’ın Sultanhisar Belediyesi için hazırladığı 2024 yılı denetim raporunda dikkat çeken bir detay yer aldı. Belediye yönetiminin, taşınmazları ihaleye çıkmadan kiraya verdiği ortaya çıktı.

ENCÜMEN KARAR VERDİ

‘Devlet İhale Kanunu’na göre, belediyelerin taşınmazlarını ihale yöntemiyle kiraya vermesi gerekli. Buna karşın AKP’ye geçiş yapan belediye yönetimi, taşınmazları belediye encümeninin verdiği kararla kiraya verdi. Raporda yapılan değerlendirmede, “Yapılan denetimlerde; belediyeye ait taşınmazların ilgili kanuna aykırı olarak ihale yapılmaksızın belediye encümeni kararıyla doğrudan kiraya verildiği ya da işgaliye şeklinde kullandırıldığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, kamu idaresi bünyesindeki taşınmazları ancak Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla kiraya vermesi gerektiği değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.