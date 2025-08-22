Çerçioğlu'na tepkiler dinmiyor: Belediye konseri boş kaldı

Aydınlılar, CHP'den istifa ederek AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu’na tepki göstermeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler’e bağlı Çeştepe Mahallesi’nde düzenlediği halk konseri, yurttaşın ilgisizliği nedeniyle fiyaskoyla sonuçlandı.

YOK DENİLECEK KADAR AZ KATILIM

Aydın Denge Haber’de yer alan haberine göre; Çeştepe halkı, kısa süre önce CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na tepkisini konsere gitmeyerek gösterdi.

Konser alanından çekilen bir görüntüde neredeyse bütün sandalyelerin boş olduğu görüldü.

Etkinlik için kurulan sahneye rağmen beklenen kalabalık oluşmadı. Katılım yok denilecek kadar az olurken, mahalle sakinlerinin sessiz tepkisi dikkat çekti. Konserde yaşanan ilgisizlik, Çeştepelilerin Çerçioğlu’nun parti değişikliğine karşı tavrı olarak yorumlandı. Katılımın az olması nedeniyle kurulan sahne kaldırıldı.