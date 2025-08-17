Çerçioğlu tekeri sağlam döndürdü: AKP’ye geçince lastik şirketinin hisseleri yüzde 30 arttı

AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun şirket hisselerindeki artışı değerlendiren CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Çerçioğlu’nun parti değişimiyle birlikte şirket hisselerindeki artış aslında Türkiye'deki piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını gösteriyor. ‘İktidara yakınsan olanaklar ayaklarının altına serilir, değilsen ekonomik faaliyetlerin bundan olumsuz etkilenir’ mesajı var” dedi.

Çeyrek asırdır siyaset yaptığı CHP’yi bırakıp, son 16 yılda yapılan 4 yerel seçimde de yendiği AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı siyasi parti değişikliğinin etkileri hala konuşuluyor. Önceki gün Kırşehir’de konuşan CHP Lideri Özgür Özel, Çerçioğlu hakkında, “Herkese dedi ki, 'Ben 7 metrekare yerde nasıl yatarım?' Maalesef buna, 'Ya AK Parti'ye katıl, ya Silivri'ye tıkıl' dediler" ifadelerini kullandı. Çerçioğlu'nun aile şirketi Jantsan'a da değinen Özel, “Parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor” diye konuştu. Bunun üzerine Çerçioğlu’na ait Jantsan’ın ‘3 günde 4 milyar 270 milyon lira’lık servet kazandığı ortaya çıktı.

‘EKONOMİNİN NASIL ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİYOR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Çerçioğlu’nun parti değişimiyle birlikte şirket hisselerinde gözlemlenen bu artış bize aslında Türkiye'deki piyasa ekonomisinin nasıl çalıştığını gösteriyor. ‘İktidara yakınsan olanaklar ayaklarının altına serilir, iktidara yakın değilsen ekonomik faaliyetlerin bundan olumsuz etkilenir’ mesajı var. Piyasanın bu durumu kabullenmiş olmasını bir iktisatçı olarak üzüntüyle karşılıyorum” dedi.

‘YAKIN YA DA UZAK OLMAMASI GEREKİR’

Hisse senedi fiyatında yüzde 30'a yakın bir artış olduğuna dikkat çeken Karatepe, “Bu şu demektir: Borsacılar; Çerçioğlu ailesine ve onların şirketlerine önemli kolaylıkların sunulacağını, destekler verileceğini düşünüyorlar. Oysa ekonomik sistemde iktidarın şirketlerle uzaklığı ya da yakınlığı olmaması gerekir. Bu aslında AK Parti'nin 23 yılda Türkiye'yi nereye getirdiğinin somut göstergesidir. ‘Ya bizdensin, ya bedel ödersin’ ifadelerini kullandı.