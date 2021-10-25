Çerçioğlu: Vatandaşlar hayat pahalılığından şikâyetçi
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çeştepe Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçioğlu, vatandaşların hayat pahalılığından şikâyetçi olduğunu söyledi.
Pazar ziyaretlerine de devam eden Başkan Çerçioğlu, bugün Çeştepe Pazarı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Alışveriş yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Çerçioğlu, bütün vatandaşların hayat pahalılığından şikâyet ettiğini belirterek bu zor süreçte ihtiyaç sahibi herkesin yanında olduklarını söyledi.
Başkan Çerçioğlu’yla sohbet eden ve yaşamanın iyice zorlaştığını ifade eden vatandaşlar, artık pazarların bile çok pahalı olduğunu belirtti. Vatandaşlar “Pazar alışverişine 100 TL ayırabiliyoruz. Nerede bunun eti, nerede bunun peyniri? Ne et, ne de peynir alabiliyoruz. Artık bizler de yemeyip, çocuklarımıza yedirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar Aydın gibi bir tarım kentinde bile sebze ve meyve fiyatlarının bu kadar yüksek olmasını örnek gösterip tarımsal üretimin daha az olduğu diğer kentleri düşünemediklerini ifade etti.
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