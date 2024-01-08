Çerçioğlu'ndan AKP'nin adayı Savaş yorumu: İftira değil centilmenlik olsun!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, AKP’nin Mustafa Savaş'ı Aydın’da aday göstermesini, “Mustafa Savaş bildiğimiz bir kişi. Umarım seçim centilmence geçer. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi iftira atmazlar” diye yorumladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:09
Çerçioğlu'ndan AKP'nin adayı Savaş yorumu: İftira değil centilmenlik olsun!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın Büyükşehir adayı olarak AKP Milletvekili Mustafa Savaş'ı açıklaması ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, 3 kez karşısına çıkan rakibi Savaş hakkında “Tarih tekerrürden ibaret” ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu açıklamasında, “Mustafa Savaş bildiğimiz bir kişi. Umarım seçim centilmence geçer. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi iftira atmazlar. Biz Aydın’a Büyükşehir Belediyesi olarak 10 yıldır hizmet veriyoruz. Bunu Aydın halkıyla beraber yaptık. Hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.


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