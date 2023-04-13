AKP Aydın Milletvekili adayı Mustafa Savaş kimdir? Mustafa Savaş kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 16:36

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Aydın milletvekili adaylarından biri de Mustafa Savaş oldu. Mustafa Savaş'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MUSTAFA SAVAŞ KİMDİR?

Mustafa Savaş, 1965 yılında Aydın'da doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetinden sonra müfettiş yardımcılığı göreviyle başladığı Halk Bankası'nda ilerleyen yıllarda müfettişlik, şube müdürlüğü, daire başkanlığı gibi farklı kademelerde görevler üstlendi.

2001 Türkiye Ekonomik Krizi sonrasında Halk Bankası'nın yeniden yapılanması aşamasında Genel Müdür Yardımcısı görevine getirildi. Bankanın sigorta şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2002'den 2009'a Risk Yönetimi ve İç Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, 2009-2010 döneminde Risk Takip ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı, 2010-2011 döneminde Bireysel Krediler Genel Müdür Yardımcısı, 2011'de Mevduat ve Nakit Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı ve 2011'den siyasete ağırlık verdiği 2014 yılına kadar da Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

MUSTAFA SAVAŞ SİYASİ YAŞAMI

Halk Bankası'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mustafa Savaş, 2011 Türkiye genel seçimleri'nde AKP'den Aydın milletvekili adayı oldu. AKP'nin 3 milletvekili çıkarttığı bu seçimde, 4. sıradan adaylığı sebebiyle meclise giremedi. Siyaset yarışına Aydın'da devam eden Mustafa Savaş, 2014 Türkiye yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP'nin adayı oldu. % 29.1 oranında oy alarak seçimi ikinci sırada tamamladı.

2015 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde AKP'den Aydın milletvekili adayı olarak gösterildi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde daha üst sıralarda yer alması beklenen Savaş, 4. sıradan aday gösterildiği seçimde AKP iki milletvekili çıkarabildi. Ancak Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde ise AKP'nin Aydın'da 3. sıradan adayı oldu. Partisinin Aydın'daki oy oranının %29.7'den %34.4'e çıktığı sonuçlar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Aydın milletvekili olarak girmeye hak kazandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev üstlendi. Aralık 2015'te ise AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yardımcısı olarak parti yönetiminde de görev üstlendi.