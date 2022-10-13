Ceren Bağışlar Çağan 4. fotoğraf sergisini İzmir’de açtı

13 Ekim 2022 Perşembe, 10:16

Gazetemiz yazarlarından ve fotoğraf sanatçısı Ceren Bağışlar Çağan’ın, “Sokağın Ruhu” adlı 4. karma fotoğraf sergisi İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı. Balkan Strateji Geliştirme ve İşbirliği Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen ve toplam 20 gün ziyarete açık olacak sergide, Ceren Bağışlar Çağan 37 ayrı eseriyle 2013’teki Gezi olayları başta olmak üzere, sokaklarda yaşanan pek çok önemli anı unutulmaz kareler eşliğinde sanatseverlere aktaracak.

Toplam 20 gün boyunca ziyarete açık olacak sergisine tüm İzmirlileri davet eden Ceren Bağışlar Çağan, “Sergide ağırlıkta Gezi olaylarında çektiğim fotoğraflar var. Ana teması sokak olan bu karma sergide toplam 37 eser bulunuyor. 2013 yılı ve sonrasında başta İzmir olmak üzere, İstanbul ve yurt dışında çektiğim kareler bulunuyor. 4. kişisel fotoğraf sergimde aslında bir hikaye anlatıyorum ve fotoğrafların her birinde bu hikayeleri portreler üzerinden aktarıyorum. Bunu izleyici ile birlikte bir ortaklık kurarak yapıyorum. Fotoğrafı izleyicinin tamamlaması üzerine kurulu bir düzen yaratmaya çalıştım. Toplumsal mesaj veren, imge ve metafor üretilebilecek öğeleri seviyorum" dedi.

"Yazarlık disiplini ile fotoğrafçılık disiplinini birleştirmeye çalıştım" diye devam eden Çağan, "Sergide klasik bir belgesel fotoğrafçılığından ziyade sokaktaki devinimi aktarmaya çalışarak bir şeyler yaptım. Sokakta bu fotoğrafları çekerken aslında bir gözlemciydim. Oradaki ruhu aktarmaya çalıştım. İyi ki oradaydım, iyi ki o toplumsal gerçekliğin şahidi oldum. Tüm dünyanın tanık olduğu o tarihe geçecek anları yaşadığım, fotoğrafladığım için gurur duyuyorum. Bu sergiyi ilk kez İzmir’de açıyorum. Devamında başka illerde de sergiyi açmayı düşünüyorum. 20 gün sürecek bu sergime tüm İzmirlileri davet ediyorum” ifadelerini kullandı.