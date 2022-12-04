Ceren Damar davasındaki sözleri tepki çekmişti: Katilin avukatı Vahit Bıçak'a yurtdışına çıkış yasağı
Akademisyen Ceren Damar'ı katleden Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın yargılandığı davada Bıçak'a yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Cumhuriyet'e konuşan Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan, "Kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı koşullarda, bir hukuk akademisyeni kadının böylesine canavarca öldürülmesini ‘meşru müdafaa’ kurgusuyla meşrulaştıramazsınız. Bunu avukatlık sıfatını kullanarak hiç yapamazsınız" dedi.
Akademisyen Ceren Damar’ın, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesinin ardından açılan davada sanık avukatı olarak bulunan, yargılama boyunca Damar ve ailesine yönelik ifadeleriyle tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında Mustafa ve Feyzan Damar’a hakaret, yaşamını yitiren Damar’ın ise “hatırasına hakaret” ettiği gerekçesiyle dava açıldı.
(Vahit Bıçak)
İlk iki duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan ve hakkında zorla katılma kararı çıkarılan Bıçak’ın yargılandığı davanın 30 Kasım’daki üçüncü duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Bıçak için mahkûmiyet istedi. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.
Cumhuriyet’e konuşan Damar ailesinin avukatlarından Doğan Erkan, mütalaada işaret edilen Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinin uygulanması halinde Bıçak’ın avukatlık yetkisini kaybedebileceğine işaret etti.
(Doğan Erkan)
Erkan, “Kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı koşullarda, bir hukuk akademisyeni kadının böylesine canavarca öldürülmesini ‘meşru müdafaa’ kurgusuyla meşrulaştıramazsınız. Bunu avukatlık sıfatını kullanarak hiç yapamazsınız” dedi.
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