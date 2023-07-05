Her ayrıntısı kan dondurmuştu... Ceren Duman davasında iki sanığa müebbet hapis!

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:06

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:08

Olay, 21 Ağustos 2021'de, Işıkkent Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Sinan Özen'in, engelli olan Ceren Duman'ı arkadaşı Tahir Yıldız'la birlikte moloz döküm sahasına gömdüklerini söylemesiyle ortaya çıktı. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldız'ı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm sahasında yapılan aramada, Duman'ın cesedi bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan ön incelemede Duman'ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmadı. Ancak Ceren Duman'ın boğazında peçete olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Özen ve Yıldız'ın da aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede; Özen ve Yıldız hakkında, 'Tasarlayarak öldürme', 'Cinsel istismar', 'Uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek', 'Hürriyeti yoksun bırakmak', 'Mala zarar verme' ile 'Suç ve delillerini gizleme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31'er yıl hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde olan Mehmet G.'nin ise 'Yardım' suçundan cezalandırılmaları istendi.

'GÖMDÜKTEN SONRA YEMEK YİYİP ALKOL ALDILAR'

İddianamede, Ceren Duman ve Sinan Özen'in, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos'ta günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen'in buluşmaya Tahir Yıldız'ı da çağırdığı ve şüphelilerin alkolle birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra genç kızla ilişkiye girdikleri belirtildi.

MOLOZ DÖKÜM SAHASINA GÖMDÜLER!

16 yaşındaki Ceren Duman'ın sabaha karşı, saat 04.00 sıralarında, fenalaşıp hayatını kaybettiği kaydedilirken, ağzından köpük gelmesi üzerine boğazına sanıkların 2 parça ıslak mendil soktukları, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri ve alkol almaya devam ettikleri yer aldı. Sabah cesedi bırakıp 'Dayı' olarak tanınan Mehmet G.'ye gittikleri belirtilen Özen ve Yıldız'ın, onun yönlendirmesiyle kazma ve kürek alıp moloz döküm sahasında çukur açtıkları ifade edilen iddianamede, "Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Ceren'in cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Ceren'in kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma-küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçü'nün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular" bilgisi yer aldı.

11'İNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Sanıkların yargılanmalarına İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada söz alan ailenin avukatları, sanıkların en ağır cezayı almaları, sanık avukatları ise beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldız, 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayda olası kast olması sebebiyle, ceza müebbet hapis cezasına çevrildi. Sanıklar 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cinsel istismarın birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi nedeniyle, bu cezaları 24 yıl hapse yükseltildi.

Heyet, sanıklara 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, eylemlerini çocuğa karşı ve birden fazla kişi tarafından birlikte işlemesi sebebiyle bu cezaları da 5 yıl hapis olarak değiştirildi. Sanığın eylemini cinsel amaçla işlemesi sebebiyle ceza artırıldı ve 7 yıl 6 ay hapse çevrildi. Yıldız ve Özen, 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma' suçundan ise 5 yıl hapis ve 1000 gün karşılığı adli para cezasına çarptırıldı.

Böylelikle, 2 sanığa toplam olarak ayrı ayrı müebbet ve 36,5 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz sanıklardan Mehmet G., 'Suçu bildirmemek' suçundan 10 ay hapse çarptırıldı, Ceren'in ruhsal bakımdan engelli olması sebebiyle cezası 1 yıl hapse çevrildi. Diğer sanıklar beraat etti.