‘Cereyanlar’ tartışması: İletişim Yayınları’ndan ‘iftira kampanyası’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Nefes gazetesine verdiği röportajda başucundaki kitap olarak Tanıl Bora imzalı Cereyanları göstermesi, Ekrem İmamoğlu’nun da Silivri Cezaevi’nde aynı kitabı “başucu kitabı” olarak okuduğunu açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı.

Paylaşımların ardından bazı kullanıcılar kitap ve yazar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu hedef alan eleştiriler yöneltirken, eserin yayınevi İletişim Yayınları konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yayınevi, tartışmaların bir “iftira ve karalama kampanyasına” dönüştüğünü belirterek, kitabın içeriğine dair yapılan paylaşımların büyük bölümünün eserin okunmadan ve cümlelerin tahrif edilerek servis edildiğini savundu.

Yayınevi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli vesilelerle verdikleri demeçlerde, yayınevimiz tarafından yayımlanan ve Tanıl Bora'nın kaleme aldığı Cereyanlar adlı eseri "başucu kitabı" olarak nitelendirmelerinin ardından yaşanan tartışmaların bir iftira ve karalama kampanyasına dönüştüğünü görüyoruz. Kitabı etraflı biçimde okumadıkları anlaşılan ve kitapta yer alan cümleleri tahrif ederek ya da yer almayan cümleleri varmış gibi göstererek ısrarla paylaşanların niyetlerini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Kendi siyasal hesaplarını yayınevimiz üzerinden görmeye kalkışan ve sosyal medyayı iftira, kara propaganda aracı haline dönüştüren bu seviyesiz kişiler tarafından yayınevimize, yazarımıza ve kitabımıza yöneltilen asılsız ithamları şiddetle reddediyor, bu değersiz ifadelere çeşitli mecralarında yer veren kurumları da kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."