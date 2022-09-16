Çerkezoğlu’ndan Philip Morris işçilerine destek: O toplu sözleşme imzalanacak!

16 Eylül 2022 Cuma, 16:46

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hakları için direniş başlatan Philip Morris fabrikasında Euroserve firmasında çalışan işçilerle İzmir Torbalı’da bir araya geldi. İşçilerim mücadelesini sürdüreceğini belirten Çerkezoğlu, “Bu fabrikada toplu iş sözleşmesi imzalanacak. DİSK bütün gücüyle bu mücadelenin yanında olacaktır” mesajı verdi.

Torbalı Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra, Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Gıda-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Ufuktan Öden, ve DİSK ve KESK’e bağlı bağlı sendikaların temsilcileri ve işçiler katıldı. Yaptığı konuşmada sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yapan Çerkezoğlu, “Artık bu sistemin işçi sınıfına, emekçilere, kadınlara, gençlere vadedeceği hiçbir şey kalmadı. Bizlere açlık, yoksulluk, iş cinayetleri, emek düşmanlığı ve savaştan başka bir şey vadetmiyor. Bizler ise artık yeni bir toplumsal düzeni konuşuyoruz. Eşitlik, adalet temelinde, gelirde ve vergide adaletin sağlandığı, insanca yaşayabildiğimiz bir toplumsal düzeni konuşuyoruz. Emeğin Türkiye’sini birliğimizle, dayanışmayla kuracağız. Bugün Marlboro fabrikasında yürüttüğünüz mücadeledir emeğin Türkiye’sini kuracak olan. Ülkenin dört bir yanında imzaladığımız sözleşmelerdir. Bugün sizin Euroserve ve Philip’te gösterdiğiniz kararlılık sadece Torbalı’nın, sadece sizin ailenizin meselesi değil, Türkiye’nin ve geleceğin meselesidir, mücadelesidir” diye konuştu.

ASLAN: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

İşçilerin örgütlü bulunduğu Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan da, temel taleplerinin sendikal özgürlük olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Bizler eşit işe eşit ücret istiyoruz. Fabrikada taşeron ayrımı istemiyoruz, kadro istiyoruz. Atılan işçi arkadaşlarımızın geri alınmasını istiyoruz. Bir an önce sendikayla masaya oturulsun, toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşmelere başlansın istiyoruz. İşçi arkadaşlarımıza yapılan baskılar son bulsun istiyoruz. Bu yoldan geriye dönme şansımız yok. Biz ne kadar örgütlü davranırsak haklarımızı o kadar kısa sürede alacağız. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar, işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda bizimle diyaloğa geçsinler. O iş yerinde haklarımızı almış olarak, eşit işe eşit ücretle, sosyal haklarımızla birlikte bir çalışma düzeni istiyoruz. O yüzden bu birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza devam etmeliyiz. Bu haklı davamızın kazanımla sonuçlanacağına inanıyorum.”