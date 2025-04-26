Çernobil felaketinin yıldönümünde nükleer karşıtları Sinop’ta buluştu: ‘Radyasyona pasaport soramazsınız’

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:05

Güncelleme: 26.04.2025 - 16:05

26 Nisan 1986’da Ukrayna’nın Çernobil kentinde meydana gelen dünyanın en büyük nükleer felaketinin 39. yılı nedeniyle Sinop Nükleer Karşıtları Platformu (SNKP) tarafından düzenlenen yürüyüş ve miting öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren polisin çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Sinop’ta düzenlenen “Sinop nükleer istemiyor” yürüyüşü ve mitingine EMO, Türkiye NKP, TMMOB, KESK, TTB, TBB gibi odalar ile CHP, TİP, EMEP ve SOL Parti gibi siyasi partilerin yanı sıra çok sayıda demokratik kitle örgütlerinin de destek verdi.

SNKP tarafından yaklaşık 1 aydır hazırlıkları sürdürülen yürüyüşü ve miting için nükleer karşıtları saat 11.00’de Sinop’un eski otogar alanında bulunan Diyojen Heykeli önünde toplanmaya ile başladı. Yapılan yürüyüş ve miting planlamasına göre eski otogar alanında toplanan nükleer karşıtları saat 12.00’de yürüyüşe geçtiler. Tuzcular Caddesi üzerinden yaklaşık 2 kilometre yol boyu “Sinop nükleer istemiyor” ve “Nükleere inat yaşasın hayat” “ Havana, suyuna, toprağına sahip çık” sloganları atan nükleer karşıtları 13.00 sularında miting için Uğur Mumcu Meydanı’nda toplandı.

‘KARARLI DURUŞUMUZ SÜRECEK’

Mitinge İklim Adaleti Koolisyonu adına Deniz Gümüşel, Sinop SNKP Avukatı Mehmet Horuç, NKP Türkiye adına Adnan korkmaz ve SNKP adına Kayhan Konukçu konuşmacı olarak katılırken, SNKP Avukatı Mehmet Horuç konuşmasında Samsun Bölge İdare Mahkemesince yeni atanan 15 kişilik bilirkişi heyeti ile yapılan saha değerlendirmesine değindi. Horuç, “Bölge idare mahkemesi yargıçları sahanın genişletilmesi teklifimizi kabul etti. Önceki bilirkişi yalnızca santralin kurulacağı alanda çalışırken şimdi santralin tüm etki alanları dosyaya girdi.

Bugüne kadar biz insanlar nükleere karşı tarafken şimdi Akliman’ın ormanları, Aksaz’ın börtü böceği, Sarıkum’un kuşları, denizin balığı da bizlerle birlikte nükleere karşı taraftır. Halen yürüyen tüm davalarımızda karar ne olursa olsun nükleere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Sinop’un 30 yıllık biriktirdiği bilinç ile iktidar bu işten vazgeçtiğini bildirene kadar durmayacağız. Ne Sinop’ta ne de dünyada nükleere geçit vermemek için kararlı duruşumuz sürecektir” dedi.

‘RADYASYONA PASAPORT SORAMAZSINIZ’

Konukçu sözlerini şöyle tamamladı: “30 yıllık birikimle bugün Sinop Uğur Mumcu meydanını dolduran binlerce kişi Sinop’ta nükleere geçit verilmeyeceğini en güzel örneğidir. 39 yıl önce 950 kilometre kuş uçuşu mesafeden Çernobil’den gelip Sinop’u vurdu. Sinop’u vuran Çernobil tüm Karadeniz’de insanlığa kanser olarak döndü. Tüm Türkiye şunu bilsin ki, yarın Sinop’tan Hakkari, İzmir, Edirne, Kars vurulacaktır. Radyasyon sınır tanımaz. Radyasyona pasaport soramazsınız” diye konuştu.

Çernobil nükleer felaketinin 39. Yılı nedeni ile Sinop’ta düzenlenen nükleer karşıtı miting halaylar çekilerek sona erdi.