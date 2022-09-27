Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa 9 ay 10 gün hapis
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tedavisi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığı gerekçesiyle, doktor Dursun Dorukhan Altınışık'a saldırdığı iddiasıyla yargılanan Selim Duman’a 9 ay 10 gün hapis cezası verildi.
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Selim Duman ve şikayetçi doktor Dursun Dorukhan Altınışık katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, Selim Duman’ın avukatı Yunus Kaya, müvekkilinin beraatini talep etti. Doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi
SANIĞA 9 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI
Mahkeme, Selim Duman'a 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, hapis cezasını 9 ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanması geriye bırakılmadı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık'ın, Selim Duman'ın eşi Çiğdem Duman'ın tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Selim Duman'ın darbettiği doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli Duman'ın, Doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın boynunda bulunan ve 'silah' olarak değerlendirilen zinciri çekerek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüpheli Duman'ın suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi cezası talep edildi.
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