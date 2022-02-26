Cerrahpaşa'da doktoru darbeden kişi adliyeye sevk edildi
Önceki gün Cerrahpaşa Dermatoloji Polikliniği'nde görev yapan bir sağlık çalışanı, hasta yakınları S.D. ve Ç.D'nin saldırısına uğrayarak darbedilmişti. Sağlık çalışanının acil serviste tedavi altına alındığı öğrenilirken; saldırgan S. D.'yi gözaltına alınmıştı. Son olarak sağlık çalışanına saldıran S.D, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Ç. D.'nin canını acıttığını iddia eden S.D., D.D.A isimli doktoru darbetti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan S. D.'yi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Ç. D. keloid temizletme işlemi için eşi S. D. ile birlikte hastaneye geldi. Ç.D.'ye bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden S. D., D.D.A isimli doktora saldırdı. Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle S. D. sakinleştirildi.
Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan S. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
D., 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.
"YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ"
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz. Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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