Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden hasta tutuklandı

23 Şubat 2022 Çarşamba, 19:20

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'farklı bir ilaç yazmadığı' gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen doktor Ebru Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi. Henüz isim öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı.

Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darbetmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı.Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.

TUTUKLANDI

Öte yandan şüpheli Feray Y. "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi. Şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12´nci maddesi gereğince `görevi başındaki doktoru kasten yaralama´ suçuyla tutuklandı.