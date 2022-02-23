Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden hasta tutuklandı
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan Nöroloji Uzmanı Doktor Ebru Ergin Bakar, farklı bir ilaç yazmadığı gerekçesiyle kadın hasta tarafından darbedildi. Darbedilen doktor, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Mahkemeye sevk edilen saldırganın "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'farklı bir ilaç yazmadığı' gerekçesiyle hastası tarafından darbedilen doktor Ebru Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi. Henüz isim öğrenilemeyen kadın hasta, tedavi olmak için hastaneye gitti. Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin'e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı.
Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada kadın hasta, Doktor Ergin'in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin'in boğazına ve yüzüne oturarak darbetmeye başladı. Doktor Ergin'in imdadına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakar, "Saldırgan bana bunu sistematik bir şekilde yaptı. Öyle 'Öfkeyle vurayım, saçını çekeyim' olayı değil bu. Aslında tartışmanın çıkabilecek önemli bir konusu da yoktu ki içeride zaten güvenlik vardı. Daha önceden de bize girişi hiç yapılmamış bir hastaydı.Psikiyatri ilacı yazdırmak istedi. Hastaya gerekli açıklamaları yaptım; fakat sonra bana 'Psikiyatri raporum var' dedi ama raporu yanında yoktu. Ben de raporu getirmesini istedim. Ardından eşiyle birlikte raporunu getirmek için odadan çıktılar. O arada da içerideki güvenlik dışarı çıktı. Bu da güvenliğin dışarı çıkmasını fırsat bilip içeri girip, beni darbetti" dedi.
TUTUKLANDI
Öte yandan şüpheli Feray Y. "kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de işaret edildi. Şüpheli Feray Y., 3359 sayılı kanunun 12´nci maddesi gereğince `görevi başındaki doktoru kasten yaralama´ suçuyla tutuklandı.
İlgili Haberler
- Darbedilen kadına yardım edeni vurdu: 13 yaşındaki şüpheli yakalandı
- Çocuğunun önünde eşi tarafından darbedilen kadın: Bir sonraki hamlesinde belki de öleceğim
- Babası tarafından darbedilen Cihan bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
En Çok Okunan Haberler
- Afganistan'dan çocuk felcine karşı aşılanma kampanyası
- Bulanık görme 'şeker' habercisi mi?
- 'Akciğer kanseri 30'lu yaşlara kadar indi'
- Ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat!
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!