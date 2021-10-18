Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:39

Covid-19 pandemisinde binlerce hastayı sağlığına kavuşturan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde açılan 11 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesi üç kat artırıldı.

"İHTİYACA BİNAEN YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARIN ARTIRDIK"

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 25 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi ile aktif yatak sayısı olarak İstanbul'daki en büyük pediatrik yoğun bakım ünitesi olduğuna işaret etti. Aydın, "Gördüğümüz ihtiyaca binaen yoğun bakım yataklarımızda peyderpey artışlar yaptık. Covid-19'un yoğun olarak yaşandığı dönemde ihtiyaca binaen ameliyathanelerimiz geçici bir süre de olsa yoğun bakıma çevrildi ve bu ihtiyaç o dönemde karşılandı." diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATHANELERİ BİLE YOĞUN BAKIMA ÇEVİRDİK"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise, Covid-19 pandemi sürecinde yaklaşık 1,5 yılda 1500'ün üzerinde hastanın kendi yoğun bakım servislerinde şifaya kavuştuğuna dikkat çekerek, "11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettikten sonra, biz Cerrahpaşa olarak ameliyathanelerdeki bütün yataklarımızı yoğun bakım ünitesi haline getirerek yoğun bakım yatak sayımızı hızla 55'in üzerine çıkardık. Bu süreçte gördük ki Cerrahpaşa'da yoğun bakım için daha kat etmemiz gereken yollar var. Covid döneminde diğer ameliyatlarımızın aksadığı, yoğun bakıma alamayacağımız için ötelediğimiz de bir süreç oldu. Şimdi normale döndük o konuda" dedi.

"DİĞER ENFEKSİYONLAR DA ARTTI, MASKE ÖNLEMİNE DAHA SIKI UYMAMIZ LAZIM"

Yoğun bakımların öneminin koronavirüs salgını sürecinde anlaşıldığına işaret eden Prof. Dr. Demirkıran, salgında gelinen son durum hakkında ise şu bilgileri verdi: "Şu anda Türkiye genelinde hasta sayısında tekrar artış görülüyor. Salgın aktif olarak devam ediyor. Türk Yoğun bakım Derneği'nin elde ettiği verilere göre bazı şehirlerde yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı bile. Hatta yeni, ek yoğun bakım üniteleri açılmak durumunda kalınıyor. Bu yıl diğer yeniden viral enfeksiyonlar da görülmeye başlandı. Covid de var olan diğer viral enfeksiyonlarla karışabiliyor. Geçen yıl neden grip ve diğer viral enfeksiyonlarla karşılaşmadık? Çünkü maske tedbirlerini geçen yıl çok sıkı uyguluyorduk. Parainfluenza, influenza gibi viral enfeksiyonlar Covid ile karışmaya müsait enfeksiyonlar. Bazılarının bulguları eş olabiliyor. Varyantlardaki bulgular neredeyse grip hastasını anımsatıyor. Tabii hastalar grip sanıp Covid tedbirlerini almıyor. Bu nedenle önlemleri sıkılaştırmak ve gerçekten bir şikayetiniz varsa hastaneye başvuruyu geciktirmemek gerekiyor. Yoğun bakımlarda yaş ortalaması daha aşağıya indi. Orta yaş grubu dediğimiz 35-55 yaş arası hastalarımız yatmaya başladı. Bunların da büyük bir kısmı aşısız maalesef."