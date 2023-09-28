Cesedi ahşap sandıkta bulunmuştu... Perdeci cinayetinde yeni gelişme!

Samsun'da 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya hakkında "nitelikli kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık ve yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 17:32
Cesedi ahşap sandıkta bulunmuştu... Perdeci cinayetinde yeni gelişme!
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 7 Aralık 2022 tarihinde korkunç bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; perde dükkânı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin (29), yanında çalışan Onur Can Kaya'ya (30) 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra da borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayarak kapattı. Dükkânın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

SANDIKTAN CESET ÇIKTI!

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. 

Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri izlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ!

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Onur Can Kaya hakkında, "nitelikli kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık ve yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, karara bağlanacak olan duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


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