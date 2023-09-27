Silah, çekiç ve sopayla darbedilerek öldürülmüştü... Halil Eser cinayetinde yeni gelişme
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir kişinin silahla başından vurulduğu, çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldüğü kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri adliyeye sevk edildiği sırada, "Emniyet amirlerine teşekkürler. Öldürenler 4 gün içinde bulundu" dedi. Öte yandan, katil zanlısının sevgilisiyle saklandığı tamirhanede yakalandığı bildirildi.
Halil Eser ve 4 kişi, 24 Eylül günü Serdar Mahallesi İnce Sokak’ta ticari taksi ile daha önce küfürleştikleri 5 kişinin yanına geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa süre içinde çekiç, sopa ve silahlı kavgaya dönüştü.
HAYATINI KAYBETTİ
E.A.’nın silahından çıkan kurşunların kafasına isabet ettiği Halil Eser, kanlar içinde yer yığıldı. Olaya karışan şüpheliler ise kaçarak uzaklaştı.
Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Halil Eser’in olay yerinde hayatın kaybettiği tespit edildi.
SEVGİLİSİYLE TAMİRHANEDE YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen E.T., E.T., D.G., E.B., Y.A., E.Ö., Y.Ç., Y.G. ile S.S. isimli kadın gözaltına alındı.
İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki tamirhanede sevgilisi M.S. ile saklanan katil zanlısı E.A. da düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri, "Emniyet amirlerine teşekkürler. Öldürenler 4 gün içinde bulundu" dedi.
Öldürülen Halil Eser’in vücudunda kurşun izinin yanı sıra çekiç ve sopa darbelerinin de bulunduğu bildirildi.
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