Cesedi araçta bulundu: Polis memuru intihar etti

Samsun’da 33 yaşındaki polis memuru tabancayla kendini vurarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 10:34
Cesedi araçta bulundu: Polis memuru intihar etti
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde gece meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33)  içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu. 

B.İ olay yerinde hayatını kaybetti. 

B.İ’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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