Cesedi bulunan çobana ilişkin yeni ayrıntı: Koyunları da öldürülmüş!
Van'da dün arazide silahla vurulmuş cesedi bulunan 23 yaşındaki çobanın 20 koyunun öldüğü 20'sinin de yaralandığı ortaya çıktı.
Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'nde çobanlık yapan 23 yaşındaki Mehmet Kaya, hayvan otlattığı arazide dün silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorguları devam ederken, ekipler tarafından arazideki araştırmada çobanın hayatını kaybettiği bölgede kurşunların isabet ettiği 20 koyunun öldüğünü, 20'sinin de yaralandığını belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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