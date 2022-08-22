Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:33
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi
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İlçeye bağlı İkiçeltik Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan 15 yaşındaki Ağçi Çiçek'e yıldırım isabet etti.

Çobanın cansız bedeni köylülerce bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiçek'in cenazesi, Çermik Devlet Hastanesindeki otopsinin ardından köy mezarlığında defnedildi.


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