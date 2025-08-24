Cesedi günler sonra bulunmuştu: Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulundu.

Yukay'ın cenazesi, vücut bütünlüğünün bozulmaması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek çalışmayla çıkarılacak.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmalarının 19’uncu gününde Yukay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE YAKININDA TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Kaza kırımın olduğu bölgede, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde YTS cihazı ile deniz polisi tarafından tespit edilen Yukay’ın cenazesi, ROV ile de görüntülendi.

Cenazenin etrafında, tekneye ait motorun plakaları ile botun parçaları da tespit edildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DALGIÇLARI CENAZEYİ ÇIKARACAK

Cenazeyi deniz dibinden çıkarma çalışması, cenaze bütünlüğünün bozulmaması için, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak yürütülecek.

Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor. Ancak cenaze bütünlüğünün bozulmasından endişe edildiği için, çalışmanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte yürütülmesi planlanıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat 2024’te Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve bin 250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batmıştı.

Enkazı kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan, "Batuhan A" isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatının cenazeleri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları tarafından asansör sistemiyle deniz dibine inilerek çıkarılmıştı.