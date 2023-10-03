Cesedi mağarada bulunmuştu: Halil Duman davasında yeni gelişme

Hakkari’nin Kaval köyünde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi geçen yıl mağarada bulunan Halil Duman’ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:04
Cesedi mağarada bulunmuştu: Halil Duman davasında yeni gelişme
Abone Ol google-news

Kaval köyünde 2018’de kaybolan 9 çocuk babası Halil Duman’ın (76) cesedi, 4 yıl sonra cinayet zanlıları A.Y. ve H.K.’nin itirafı sonucu bir mağarada bulunmuştu.

24 Mayıs 2022’de yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K’nin yargılandığı davanın karar duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y.’nin "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan A.D.’nin ise beraatine karar verdi.


Player Alanı
Mağara ceset

İlgili Haberler

İnanılmaz keşif! Türkiye'nin en derin üçüncü mağarasında bulundu...

İnanılmaz keşif! Türkiye'nin en derin üçüncü mağarasında bulundu...
Kel çoban rivayeti ülke sınırlarını aştı: Saçıyla sorunu olan bu mağaraya koşuyor

Kel çoban rivayeti ülke sınırlarını aştı: Saçıyla sorunu olan bu mağaraya koşuyor
İzmir'de IŞİD operasyonu: 'Mağarada' mühimmat ele geçirildi

İzmir'de IŞİD operasyonu: 'Mağarada' mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler