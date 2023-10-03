Cesedi mağarada bulunmuştu: Halil Duman davasında yeni gelişme
Hakkari’nin Kaval köyünde 5 yıl önce kaybolan ve cesedi geçen yıl mağarada bulunan Halil Duman’ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kaval köyünde 2018’de kaybolan 9 çocuk babası Halil Duman’ın (76) cesedi, 4 yıl sonra cinayet zanlıları A.Y. ve H.K.’nin itirafı sonucu bir mağarada bulunmuştu.
24 Mayıs 2022’de yakalanan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan A.Y. ve H.K’nin yargılandığı davanın karar duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanıklar, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanıklar H.K. ve A.Y.’nin "Nitelikli Kasten Öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, tutuksuz yargılanan A.D.’nin ise beraatine karar verdi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
- Operasyon Soylu'dan gizlendi mi?
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- İYİ Parti'de flaş hareketlilik
- Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?
- Şampiyonlar Ligi'nde büst krizi: Maç iptal edildi!
- Yedi gündelik eşyanın kullanımına yasak!
- Oktar'ın davetine hangi isimler katılmıştı?