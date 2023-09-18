İzmir'de IŞİD operasyonu: 'Mağarada' mühimmat ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde, terör örgütü IŞİD'in kullandığı bir mağaraya yapılan baskında bomba malzemeleri ve çeşitli türde silahlar ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:20
İzmir'de IŞİD operasyonu: 'Mağarada' mühimmat ele geçirildi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yapılan soruşturmalar kapsamında, PÖH, Bomba İmha, Olay Yeri İnceleme ve Çevik Kuvvet- PAK ekipleri ile birlikte Bornova ilçesinde tespit edilen bir mağaraya baskın yapıldı.

Yapılan aramada, IŞİD mensubu şahıslar tarafından gömülen silah, mühimmat, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, mağara içerisine gizlenmiş vaziyette bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü, 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah olduğu belirtildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 10 kişi yakalandı. Devam eden çalışmalarda ele geçirilen 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği, 27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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