Cesedi yol kenarında bulunmuştu: Kimliği belli oldu

Antalya’da yol kenarındaki otluk alanda iki gün önce bulunan cenazenin, 44 yaşındaki Ayşe Dilek’e ait olduğu belirlendi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:56
Cesedi yol kenarında bulunmuştu: Kimliği belli oldu
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Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak’ta, iki gün önce bisikletiyle ilerleyen Ahmet Üresin, yol kenarındaki otluk alanda battaniye kenarından bir kişinin ayağının çıktığını görmüş ve durumu önce akrabasına sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmişti. 

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 40 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kimlik tespitini belirleyecek bir belgenin çıkmadığı kadının, vücudunda herhangi bir kesici alt ve darp izinin olmadığı tespit edildi. 

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından iki gün önce öldüğü tahmin edilen kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin 44 yaşındaki Ayşe Dilek’e ait olduğu belirlendi. Dilek’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.


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