Cesedi nehir kenarında bulunmuştu... Evli olduğu erkek ile oğlu gözaltına alındı!

Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bulunan cesedin kayıp Leyla D.'ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine kadının evli olduğu erkek ve oğlu gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:06
Cesedi nehir kenarında bulunmuştu... Evli olduğu erkek ile oğlu gözaltına alındı!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde AFAD ekiplerince dün bulunan cesedin, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "evli olduğu erkeğin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep eden Leyla D.'ye (56) ait olduğu belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında kadının evli olduğu S.D. ve oğlu U.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D.'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, "evli olduğu erkeğin kendisini darbettiği ve öldüreceği" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. S.D., tartıştıklarını ve Leyla D.'nin evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D.'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Leyla D.'yi arama çalışmalarını sürdüren ekipler, dün nehrin Söğütlü ilçesi mevkiinde kadın cesedi bulmuştu.


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