'Eşim beni öldürecek' diyerek yardım istemişti... Cesedi bulundu!

Söğütlü ilçesinde Sakarya Nehri'nde bir kadın cesedi bulundu. Cesedin, evli olduğu erkekten şiddet gördüğü ve ölümle tehdit edildiği ihbarı yaptıktan sonra kaybolan 56 yaşındaki Leyla D.'ye ait olduğu değerlendiriliyor.

AA/İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 14:59
'Eşim beni öldürecek' diyerek yardım istemişti... Cesedi bulundu!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 13 Şubat'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden "evli olduğu erkeğin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" söyleyerek yardım talep ettikten sonra kendisinden haber alınamayan Leyla D.'yi (56) arama çalışmalarına devam edildi.

Kadının eşyalarının Sakarya Nehri kenarında bulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince 15 gündür bölgede yapılan arama tarama çalışmaları kapsamında, nehrin geçtiği Söğütlü ilçesi mevkiinde kadın cesedine rastlandı.

Leyla D.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Doğancılar Mahallesi'nde yaşayan Leyla D.'nin 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "evli olduğu erkeğin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini" ihbarında bulunması üzerine evine giden Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadını ikametinde bulamamıştı. Siracettin D. adlı erkek, tartıştıkları ve Leyla D.'nin evi terk ettiği yönünde beyanda bulunmuştu.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan ve Leyla D.'nin telefonunun en son sinyal verdiği bölgeye yoğunlaşan ekipler, kadının telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulmuştu. AFAD ve dalgıç polisler suda, jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Gözaltına alınan Siracettin D., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.


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