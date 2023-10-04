Cesetleri Sancaktepe'deki inşaatta bulunan kayıp 3 kardeşin 'son görüntüleri' ortaya çıktı

Sancaktepe’de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:24
Abone Ol google-news

Sancaktepe’de geçen gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki bir inşaatta çalışan güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

3 KARDEŞİN SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yapılan çalışma sonrası oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni su dolu inşaatın temelinde bulundu.

3 kardeşin son anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.


Sancaktepe kardeşler kardeş

İlgili Haberler

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 3 kardeşten acı haber: Cesetleri inşaatın temelinde bulundu!

İstanbul Sancaktepe'de kayıp olan 3 kardeşten acı haber: Cesetleri inşaatın temelinde bulundu!

En Çok Okunan Haberler