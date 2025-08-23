Çeşme’de ‘ballı takas’: Kamu zararı belgelendi

Malatya Yeşilyurt’taki 187 dükkanın rezerv yapı alanı ilan edilerek aralarında Çeşme’nin de bulunduğu Türkiye’nin gözde yerlerindeki Hazine’ye ait 15 taşınmazla takasında ikinci perde. Dükkanlara karşılık olarak verilecek turizm merkezlerindeki Hazine taşınmazlarının değerinin düşük belirlendiği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihalesi ile ortaya çıktı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sadece tek bir arsada en az 500 milyon liralık zarar olduğuna dikkat çekti.

İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Malatya Yeşilyurt’taki Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanda kayısı ticaret merkezi ve buğday pazarı yaptığını belirten Bakırlıoğlu, şirketin alanda çok sayıda dükkan da inşaa ettiğini söyledi. Bakırlıoğlu, daha sona dükkanların belediye ile paylaşıldığını, 187 dükkanın İş-Kaya’ya kaldığını bildirdi. Ancak şirketin bu dükkanları satamadığını savunan Bakırlıoğlu, sonrasında bu alanın rezerv alanı ilan edildiğine dikkat çekti.

Bakırlıoğlu’nun açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü, Malatya Yeşilyurt’taki 187 dükkanı rezerv yapı alanı ilan ederken, İzmir Çeşme’nin de aralarında bulunduğu gözde yerlerdeki toplam 15 taşınmazla “trampa” yaptı. CHP’li Bakırlıoğlu, bu dükkanların İş-Kaya’ya ait olduğunu söyledi. Bakırlıoğlu, şirketin DSİ, Türk Telekom, TKİ, ASKİ, Limak, karayolları, İskenderun Demir ve Çelik’in de aralarında bulunduğu yerlerle iş yaptığını belirtti.

DEĞER TESPİTİ YAPILDI

TOKİ’ye ait GEDAŞ (Gayrimenkul Değerleme A.Ş.) tarafından hazırlanan rapora göre 187 dükkan için 1 milyar 990 milyon 324 bin 750 TL bedel biçildi. Takasa konu olan 324 bin 931 metrekare büyüklüğündeki 15 taşınmazın değeri ise 2 milyar 55 milyon 382 bin 332 TL olarak belirlendi. Aradaki 65 milyon 57 bin 581 TL’lik fark ise şirket tarafından ödenecek.

‘DÜŞÜK BEDEL’ İHALEYLE ORTAYA ÇIKTI

Trampaya konu araziler için ne kadar düşük değer gösterildiği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihalesi ile ortaya çıktı. CHP’li Bakırlıoğlu, Çeşme’deki “ballı takas” skandalına dair yeni bilgiler açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme 16 Eylül Mahallesi’nde trampaya konu edilen bir arazinin hemen yakınındaki başka bir kamu taşınmazının Özelleştirme İdaresi tarafından açık artırma usulüyle satışa çıkarıldığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Malatya’daki dükkan karşılığında trampaya dahil edilen Çeşme 16 Eylül Mahallesi’ndeki 13 bin metrekarelik araziye GEDAŞ tarafından 404 milyon 271 bin lira bedel biçilmişti. Ancak bu arazinin çok yakınındaki 4 bin metrekarelik kamu arazisine Özelleştirme İdaresi’nin nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda 331 milyon lira teklif verildiği ortaya çıktı. Böylece Malatya’daki ‘ballı takasta’ tek bir arsadaki en az 500 milyon liralık zarar belgelenmiş oldu. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını, kamunun değerli arazilerini yok pahasına peşkeş çektiler. Bu takasla yurttaşın cebinden çalınan her kuruşun sonuna kadar takipçisi olacağım.”

‘AKIL ALIR GİBİ DEĞİL’

Bakırlıoğlu, arsaların metrekare fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Bu taşınmazın çok yakınında, ‘ballı takasa’ konu olan 13 bin metrekarelik 7920 ada 1 parsel taşınmaza GEDAŞ tarafından 404 milyon 271 bin lira bedel biçilmişti. Ancak Özelleştirme İdaresi’nin internet sitesinden duyurulan açık artırmada, yine aynı bölgede yer alan 4 bin metrekarelik 7929 ada 1 parsel taşınmaz için en yüksek teklif 331 milyon lira oldu. Hesaplamalarımıza göre trampaya konu edilen arazinin metrekaresi 31 bin liraya, açık artırmayla satılan arazinin metrekaresi ise 81 bin liraya tekabül ediyor. Akıl alır gibi değil. Nasıl böyle bir fark ortaya çıkabilir? Aynı mahallede bir birine emsal iki Hazine arazisinin değeri arasında metrekarede 50 bin TL’lik fark var. Eğer trampa arazisi gerçek değeri üzerinden hesaplanmış olsaydı, ortaya 1 milyar 56 milyon liralık bir rakam çıkacaktı. Denize yakınlık nedeniyle yüzde 10-15’lik bir değer farkı olduğunu hesaba katsak dahi en az 500 milyon liralık kamu zararının söz konusu olduğu açıkça ortadadır. Tek bir arsa üzerinden ortaya çıkan bu tablo bile, nasıl büyük bir peşkeşin döndüğünü gözler önüne sermektedir.”

‘DERHAL SORUŞTURMA AÇILMALI’

Bakırlıoğlu, kamu zararına yol açan sorumluların derhal yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı. Bu değerlemeyi yapan, onaylayan tüm kamu çalışanları ile ilgili soruşturma açılması için geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anımsatan Bakırlıoğlu,

“Bu ‘ballı takasın’ sorumlularının görevi kötüye kullanmaktan yargılanmaları gerekmektedir. Özelleştirme İdaresi’nin yaptığı bu ihale ile aslında ‘usulsüz trampayı’ kendi elleriyle ifşa etmiş oldular. Geçtiğimiz haftalarda bu açık artırmayla ilgili bedelleri kurumdan bizzat kendim talep etmeme rağmen benimle paylaşmadılar. Neden paylaşmadıkları şimdi çok net ortaya çıktı. Bu ülkenin milyonlarca yurttaşı açlık sınırında yaşarken, ne iktidarın ne yandaşlarının gözü doymuyor.”

‘GERÇEK ORTADA’

Eleştirilerini sürdüren Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“AKP iktidarı her fırsatta ‘kamunun malını koruduklarını’ söylüyor ama gerçek ortada. Bir yanda milyonlarca emekli 16 bin lira aylıkla yaşam mücadelesi verirken, bir yanda milyonlarca genç iş bulamazken, diğer yanda kamu arazileri yandaşlara adeta yok fiyatına hibe ediliyor. Bu, sadece bir arsanın hikayesi değil; Türkiye’nin dört bir yanında benzer şekilde peşkeş çekilen, değerinin çok altında devredilen binlerce taşınmaz var. Bu ‘ballı takasta’ ortaya çıkan milyarlarca liralık kayıp aslında tüm Türkiye’deki büyük rant düzeninin küçük bir örneğidir. ‘Ballı takası’ yapanlar suç üstü yakalandılar.”

‘HESAP SORACAĞIZ’

Bakırlıoğlu, sorumluların takipçisi olacaklarını belirterek, hesap soracaklarını söyledi. “Birileri yandaş şirketleri zengin etsin diye milletin geleceği ipotek altına alınıyor” diyen Bakırlıoğlu, “Kamunun malını yağmalayanlardan hesap soracağız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu yağma düzenini teşhir etmeye, her bir kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz. Hem Meclis’te hem de yargıda bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.