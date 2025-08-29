Çeşme’de ‘ballı takas’tan vazgeçildi: ‘Sorumlular tespit edilmeli’

CHP’li Bakırlıoğlu:

‘Sorumlular tespit edilmeli’

CHP’li Vehbi Bakırlıoğlu, Malatya’da 6 Şubat depremleri sonrası Şire Pazarı’nda inşa edilen 187 dükkanı yapan şirketin, dükkanları TOKİ ile Türkiye’nin en gözde turizm bölgelerinden hazineye ait arazilerle takas ettiğini iddia etti. Bakırlıoğlu, bu yerlerin arasında Çeşme gibi değeri yüksek bögelerdeki araziler olduğunu belirterek iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

1.3 MİLYARLIK KAMU ZARARI

Bakırlıoğlu, bu takasla yaklaşık 1,3 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu söyledi. Konu kamuoyunda tepki topladıktan sonra yeni gelişmeler yaşandığını aktaran Bakırlıoğlu “Önceki gün pazar esnafına yapılan anonsla pazarın rezerv alan olmaktan çıkarıldığı duyuruldu. Duyuru doğruysa, trampa işlemi de iptal olmuş demektir. Ama bu yanlıştan dönülmesi yetmez. Sorumlular teker teker tespit edilip hesap vermeli” dedi.

‘SORUŞTURMA AÇILMALI’

Süreç boyunca ilgili bakanların sessiz kaldığını belirten Bakırlıoğlu “Bu yanlıştan dönülmesi elbette sevindiricidir. Ancak bu trampayı teklif eden ve onay veren herkes hakkında soruşturma açılmalı ve soruşturma sonunda kararda imzası bulunan herkesin teker teker görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmaları sağlanmalıdır. Bu skandalı gündeme getirdiğimiz günden bu yana ilgili bakanlar neden suskunlar? Milletin malı üzerinden yapılan bu ‘ballı trampa’ girişimine neden göz yumdular? Bu işin üzerini kimse örtemez. Trampa iptal edilmiş olsa dahi, sorumluların hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet