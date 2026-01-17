Çeşme’de Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu gerçekleştirildi

Çeşme Belediyesi, artan barınma krizi ve özellikle kiralık konuta erişimde yaşanan güçlükler karşısında yeni ve kamucu bir çözüm modeli geliştirmek amacıyla Kiralık Sosyal Konut Sempozyumunu gerçekleştirdi.

Alanında uzman akademisyenler, şehir plancıları, mimarlar ve yerel yöneticilerin katılımıyla düzenlenen sempozyumda, Çeşme’nin kiralık sosyal konut modeli tüm yönleriyle ele alındı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, sunuş konuşmasını ise Murat Karayalçın yaptı.

"SORUMLULUĞU KAMU ELİYLE ÜSTLENİYORUZ"

Açılış konuşmasında Başkan Denizli, barınmanın yalnızca bir çatı meselesi olmadığını vurgulayarak, “İnsanların kendilerini güvende ve huzurlu hissedecekleri, insanca yaşayabilecekleri mekânlar üretmek zorundayız. Çeşme’de kiralık konut bulmanın neredeyse imkânsız hale geldiği bir dönemde, bu sorumluluğu kamu eliyle üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunan ve planlarda gecekondu önleme alanı olarak yer alan bölgede hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinin, rant transferinin önüne geçen, her kesimi kapsayan ve sürdürülebilir bir model olarak kurgulandığını belirtti. Projenin etaplar hâlinde uygulanacağını ifade eden Başkan Denizli, ilk etabın bu yıl başlayacağını ve toplam konut sayısının yapılan çalışmalarla 700’e çıkarıldığını açıkladı.

Murat Karayalçın ise konuşmasında Türkiye’de yaşanan kira krizinin boyutlarına dikkat çekerek, konut piyasasının artık toplumsal ihtiyacı karşılamaktan uzaklaştığını, konutun bir yaşam alanı olmaktan çıkıp finansal bir yatırım aracına dönüştüğünü ifade etti. Karayalçın, Çeşme Belediyesinin kiralık sosyal konut girişimini Türkiye’de bir ilk ve dönüştürücü bir adım olarak nitelendirerek, bu modelin diğer yerel yönetimler için de yol gösterici olacağını vurguladı.

Gün boyu süren sempozyumda; Kiralık Konut Politikaları, Kiralık Konut Krizinin Nedenleri, Mimari ve Kullanıcı Odaklı Değerlendirmeler, Avrupa’daki Belediye ve Kooperatif Örnekleri, Tasarım ve Finansman Modelleri başlıkları altında oturumlar gerçekleştirildi. Program kapsamında yapılan sunumlar ve değerlendirmelerle, Çeşme Kiralık Sosyal Konut Projesi’nin sosyal, ekonomik, hukuki ve mekânsal boyutları kapsamlı biçimde ele alındı.

Sempozyumun kapanış değerlendirmesi, Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Keleş, kamu eliyle geliştirilen kiralık sosyal konut modelinin, barınma krizine karşı kamucu ve sürdürülebilir bir yaklaşım sunduğunu belirterek, Çeşme’de atılan bu adımın önemine dikkat çekti. Uzmanlar tarafından katkıya ve tartışmaya açık bir biçimde yürütülen sürecin hem yöntem hem de öz itibarıyla projeyi değerli kıldığını ifade etti.

Çeşme Belediyesi, Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu ile yalnızca bir proje tanıtımı değil, Türkiye’de barınma krizine yönelik yeni bir yerel yönetim modelinin tartışıldığı ve ortak akılla geliştirildiği bir süreci başlatmış oldu. Belediye, bu çalışmanın çıktılarının ilerleyen dönemde yeni toplantılar ve uygulama adımlarıyla güçlendirilerek hayata geçirileceğini kamuoyuyla paylaştı.